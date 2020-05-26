В ГБР рассказали подробности вручения Порошенко повестки в музее (3 новости) «О местонахождении пятого президента узнали из СМИ»

В Государственном бюро расследований заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не явился. Из СМИ стало известно, что он находится в музее Гончара и поэтому с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий сотрудники ГБР отправились в музей Ивана Гончара.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР оставил свою жену и покинул музей.

"Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля согласно требований УПК Украины и получила повестку о вызове на очередные допросы. Обращаем внимание, что действия сотрудников ГБР проводились согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий.

"С учетом событий, которые происходили...