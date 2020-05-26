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В ГБР рассказали подробности вручения Порошенко повестки в музее

В ГБР рассказали подробности вручения Порошенко повестки в музее (3 новости)

«О местонахождении пятого президента узнали из СМИ»

В Государственном бюро расследований заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно уведомлялся о вызове на допрос в ГБР, но ни разу не явился. Из СМИ стало известно, что он находится в музее Гончара и поэтому с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий сотрудники ГБР отправились в музей Ивана Гончара.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР оставил свою жену и покинул музей.

"Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля согласно требований УПК Украины и получила повестку о вызове на очередные допросы. Обращаем внимание, что действия сотрудников ГБР проводились согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий.

"С учетом событий, которые происходили...

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 21:35 Сотрудники Госбюро расследований после штурма музее имени Гончара в Киеве провели осмотр и фиксацию коллекции картин бывшего президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая. Об этом Українським…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 21:53 О местонахождении пятого президента узнали из СМИ.
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