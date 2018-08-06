  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Мир
Гордон Гордон ·
· Германия
В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль (4 новости)

«В Германии двое пожилых мужчин для того, чтобы попасть на один из самых больших в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air,…»

В немецкой полиции сказали, что мужчины, которые сбежали из дома присьарелых на фестиваль Wacken Open Air, были "дезориентированы и ошеломены" , но не хотели покидать мероприятие.В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома пристарелых, чтобы попасть на рок-фестиваль Wacken Open Air. Об этом со ссылкой на полицию 4 августа сообщала Deutsche Welle.

Администрация дома пристарелых обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу мужчин.

Около 3.00 ночи их нашли на фестивале. В полиции сказали, что они были "дезориентированы и ошеломены" и не хотели покидать мероприятие, их отвезли в дом пристарелых на такси в сопровождении патрульной машины. Правоохранители добавили, что мужчинам, "очевидно, понравилось на фестивале".

Германия объяснила, почему ЕС больше не может полагаться на США
Германия объяснила, почему ЕС больше не может полагаться на США

Wacken Open Air фестиваль тяжелой музыки, который ежегодно проводят в предместье города Вакен на севере Германии. В 2018 году на четырехдневном фестивале было около 75 тыс. человек, в качестве хедлайнеров выступали группы Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo и Eskimo Callboy.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  06.08.18, 23:10 В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на один из самых больших в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air.Среди исполнителей, которые в этом году выступали на фестивале – Judas Priest,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.18, 23:35 В Германии двое пожилых мужчин для того, чтобы попасть на один из самых больших в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air, сбежали из дома престарелых. Об этом сообщает ВВС.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.18, 01:09 В Германии сбежавших из дома престарелых пожилых людей нашли на металл-фестивале Wacken. Об этом пишет Deutsche Welle. Сообщается, что в полицию поступило сообщение из дома престарелых о том, что из учреждения…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел взрыв

Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел взрыв
На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии

На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии
Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония

Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония
Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат, - СМИ

Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат, - СМИ
В Южном Судане закончилась гражданская война

В Южном Судане закончилась гражданская война
В Бангладеш напали на автомобиль посла США

В Бангладеш напали на автомобиль посла США
Романчук выиграл свою вторую медаль чемпионата Европы 2018

Романчук выиграл свою вторую медаль чемпионата Европы 2018
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Следком РФ открыл три новых дела против украинских военных

Следком РФ открыл три новых дела против украинских военных
В Одесской области проверят детприют из-за видео с жалобами девочки

В Одесской области проверят детприют из-за видео с жалобами девочки
Дженифер Лопес нервно курит: Седокова показала, как отдыхает в Турции

Дженифер Лопес нервно курит: Седокова показала, как отдыхает в Турции
В Днепре два человека погибли в тройном ДТП

В Днепре два человека погибли в тройном ДТП
Количество отравившихся детей в отеле во Львовской области возросло до 26

Количество отравившихся детей в отеле во Львовской области возросло до…
Полторак рассказал о параде на День независимости

Полторак рассказал о параде на День независимости
На смену &quot;Синему киту&quot;: стало известно о новой опасной для подростков игре

На смену "Синему киту": стало известно о новой опасной для…
Самой известной &amp;quot;хуторянке&amp;quot; страны Софии Ротару исполнился 71 год

Самой известной "хуторянке" страны Софии Ротару исполнился 71 год
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.