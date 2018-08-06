В Германии двое дедушек сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль (4 новости) «В Германии двое пожилых мужчин для того, чтобы попасть на один из самых больших в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air,…»

В немецкой полиции сказали, что мужчины, которые сбежали из дома присьарелых на фестиваль Wacken Open Air, были "дезориентированы и ошеломены" , но не хотели покидать мероприятие.В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома пристарелых, чтобы попасть на рок-фестиваль Wacken Open Air. Об этом со ссылкой на полицию 4 августа сообщала Deutsche Welle.

Администрация дома пристарелых обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу мужчин.

Около 3.00 ночи их нашли на фестивале. В полиции сказали, что они были "дезориентированы и ошеломены" и не хотели покидать мероприятие, их отвезли в дом пристарелых на такси в сопровождении патрульной машины. Правоохранители добавили, что мужчинам, "очевидно, понравилось на фестивале".

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Wacken Open Air фестиваль тяжелой музыки, который ежегодно проводят в предместье города Вакен на севере Германии. В 2018 году на четырехдневном фестивале было около 75 тыс. человек, в качестве хедлайнеров выступали группы Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo и Eskimo Callboy.