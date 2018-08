Двое клиентов дома престарелых убежали на фестиваль тяжелого рока Wacken Open Air в немецком городе Вакен 2 августа.

Персонал сообщил об их исчезновении полицию. Мужчин нашли в тот же день в 15:00. Оба были растерянными и оглушенными. Фестиваль оставлять не хотели, сообщает Deutsche Welle.

Правоохранители доставили мужчин в дом престарелых на такси и патрульном авто.

Фестиваль Wacken Open Air является крупнейшим в мире. Проходил со 2 по 4 августа. Его посетили около 75 тыс. зрителей. Чтобы спасти людей от жары, организаторы проложили 7-километровый трубопровод и подавали по нему пиво. Среди участников были Judas Priest, Hatebreed и Danzig.

WACKEN OPEN AIR! It's been a while, but we're back TONIGHT! See you at 8pm at the FASTER stage!