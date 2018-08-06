  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Видео
В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль (4 новости и 1 видео)

«Когда полиция нашла беглецов, те не хотели возвращаться»

Двое клиентов дома престарелых убежали на фестиваль тяжелого рока Wacken Open Air в немецком городе Вакен 2 августа.

Персонал сообщил об их исчезновении полицию. Мужчин нашли в тот же день в 15:00. Оба были растерянными и оглушенными. Фестиваль оставлять не хотели, сообщает Deutsche Welle.

Правоохранители доставили мужчин в дом престарелых на такси и патрульном авто.

Десна - Александрия: смотреть онлайн-видеотрансляцию чемпионата Украины
Десна - Александрия: смотреть онлайн-видеотрансляцию чемпионата Украины

Фестиваль Wacken Open Air является крупнейшим в мире. Проходил со 2 по 4 августа. Его посетили около 75 тыс. зрителей. Чтобы спасти людей от жары, организаторы проложили 7-километровый трубопровод и подавали по нему пиво. Среди участников были Judas Priest, Hatebreed и Danzig.

WACKEN OPEN AIR! It's been a while, but we're back TONIGHT! See you at 8pm at the FASTER stage!

ФОТО К НОВОСТИ: «В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль»
Фото Двое пожилых металлистов сбежали из дома престарелых, чтобы попасть на рок-фестиваль
Фото В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Фото Двое мужчин убежали на рок-фестиваль с дома престарелых
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.08.18, 10:18 Старики не хотели покидать фестиваль, поэтому полиция сопроводила их домой с помощью такси и патрульной машины.
Новое Время Новое Время  ·  06.08.18, 11:21 В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых, чтобы попасть на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.08.18, 11:40 Когда полиция нашла беглецов, те не хотели возвращаться.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Стивен Сигал про свою новую работу в России: &quot;Я очень серьезно отношусь к этой чести&quot;

Стивен Сигал про свою новую работу в России: "Я очень…
В понедельник в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

В понедельник в Украине будет жарко, местами пройдут дожди
В Голосеевском районе Киева авто слетело с дороги и загорелось, водитель сгорел заживо

В Голосеевском районе Киева авто слетело с дороги и загорелось,…
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео

Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и…
Китай накрыла аномальная жара

Китай накрыла аномальная жара
Под Хмельницким нашли контейнер с радиоактивным веществом

Под Хмельницким нашли контейнер с радиоактивным веществом
В Швеции пьяный капитан из России посадил судно на мель

В Швеции пьяный капитан из России посадил судно на мель
Жара в Лиссабоне побила рекорд, державшийся 37 лет

Жара в Лиссабоне побила рекорд, державшийся 37 лет
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях оккупированного полуострова

Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях…
Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в европейских городов

Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в европейских городов
Разработали украинское приложение для знакомств

Разработали украинское приложение для знакомств
Азовское море может стать российским, - британский эксперт

Азовское море может стать российским, - британский эксперт
В сети высмеяли работу американской звезды в российском МИДе

В сети высмеяли работу американской звезды в российском МИДе
Семейная жизнь вчетвером: сыграли свадьбу две пары близнецов

Семейная жизнь вчетвером: сыграли свадьбу две пары близнецов
В Харькове незаконнная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак

В Харькове незаконнная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак
Перегруженные фуры и жара вновь разрушили дороги в Одессе, - ФОТОФАКТ

Перегруженные фуры и жара вновь разрушили дороги в Одессе, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.