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Капитал Капитал · · Обновлено в 18:16
· Германия · Минздрав · Ребенок
В Германии хотят штрафовать на 2500 евро родителей за отказ вакцинировать детей

В Германии хотят штрафовать на 2500 евро родителей за отказ вакцинировать детей (6 новостей)

«В Германии предлагают штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать детей»

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что дошкольников, не имеющих прививки от кори, нужно исключать из детских садов, а их родителей — штрафовать. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект, заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье. «Хотим защитить от кори всех детей, поэтому каждый, кто ходит в садик или в школу, должен быть привит, — сказал Шпан. — Так как посещение детских садов необязательно, то детей без прививок будут исключать». Школьников включить в этот законопроект не получилось, поскольку посещение среднеобразовательных учреждений в ФРГ обязательно по закону. «Однако штраф размером до €2,5 тыс. будет грозить тем, кто не привил детей школьного возраста», — сказал министр. Для вступления этого законопроекта в силу, его должен утвердить Бундестаг. Шпан рассчитывает, что это произойдет уже в текущем году. Дискуссия о вакцинации детей ведется в Германии уже на протяжении нескольких месяцев. Проблема в том, что в Европе в этом году существенно выросла заболеваемость корью, и под угрозой оказались дети, чьи родители выступают против прививок. Немецкие законы не обязывают вакцинировать детей. Ранее обязательной была лишь прививка против оспы, но только в Западной Германии и только до 1976 года. В ГДР, напротив, вакцинация против ряда заболеваний была обязательной вплоть до падения Берлинской стены. В этом году в одной из школ города Хильдесхайм (земля Нижняя Саксония) после вспышки там кори временно отстранили от занятий учеников, не сделавших прививку. Согласно опросу общественного мнения, проведенному в конце февраля страховой компанией Die Schwenninger, подавляющее большинство жителей Германии считают, что властям необходимо законодательно обязать родителей вакцинировать детей. 87% респондентов выступили за обязательную вакцинацию в возрасте от двух до шести лет, 81% полагает, что прививки необходимо делать еще и детям школьного возраста, а 73% участников исследования хотели бы обязать общество прививать также грудных детей. В целом 77% немцев хотели бы, чтобы в Германии ввели обязательную вакцинацию хотя бы для одной из возрастных групп.

Обновлено в 18:15 В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью Bild.…

Обновлено в 18:16 В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Германии хотят штрафовать на 2500 евро родителей за отказ вакцинировать детей»
Фото Министр здравоохранения ФРГ предложил штрафовать антипрививочников
Фото В Германии хотят штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей
Фото В Германии за отказ вакцинировать детей от кори хотят штрафовать на 2500 евро
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Телеграф Телеграф  ·  05.05.19, 14:19 В Германии предлагают штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать детей.
Украинская правда Украинская правда  ·  05.05.19, 16:31 В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.05.19, 16:46   В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал детям прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады.   "Мы хотим защитить всех…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.05.19, 18:15 В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады. Как сообщает "Европейская правда",…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.05.19, 18:16 В Германии разработан законопроект, который предполагает штрафовать на 2,5 тысячи евро тех, кто не сделал прививки, а также не допускать непривитых детей в детские сады.
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