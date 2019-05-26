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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 23:28
· Выборы · Европарламент
В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС

В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС (6 новостей)

«Немецкий правящий блок ХДС/ХСС получил худший результат в истории»

По данным экзитполов, на выборах в ФРГ больше всего избирателей проголосовало за блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).По данным экзитполов, на выборах в Европарламент, прошедших в воскресенье, 26 мая, в Германии больше всего голосов набирает блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

По данным социологической службы InfratestDimap, правящий блок получает 28 процентов голосов. Второе место социологи отдают "Союзу-90"/"зеленым", которые набирают 22 процента голосов. По информации социологов, Социал-демократическая партия Германии с 15,5 процента голосов может занять третье место. Явка на середину дня составила 29,4 процента, что почти на четыре процента больше, чем на прежних выборах в парламент ЕС. Между тем 42 процента жителей Германии, опрошенных институтом исследований общественного мнения YouGov, считают, что канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) следует уйти в отставку, если блок значительно потеряет голоса на выборах в Европарламент. При этом среди избирателей ХДС/ХСС отставку канцлера в случае поражения на выборах поддерживает лишь 21 процент опрошенных, против выступают 70 процентов респондентов. На выборах в главный законодательный орган Евросоюза в 2014 году блок получил 35,4 процента. Четырехдневное голосование Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня выборов в 28 странах-членах Европейского Союза 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование проходит 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования. Новость дополняется. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 22:05 Правящий блок получит 28% голосов. Второе место, за прогнозами социологов, должен занять "Союз-90" и "Зеленые", которые могут обогнать социал-демократов, чем продемонстрируют лучший для себя результат. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может занять третье место, набрав 15,5%.

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Гройсман рассказал о создании партии под выборы

Обновлено в 23:28 В Германии на выборах в Европарламент, по данным экзитполов, лидирует блок Христианско-Демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. Сообщается, что правящий блок получит 28% голосов. Второе место, по прогнозам социологов, должен занять "Союз-90" и "Зеленые", которые могут обогнать социал-демократов, чем продемонстрируют лучший для себя результат. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может занять третье место набрав 15,5%. Данный результат может стать худшим в истории для участников "большой коалиции" в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. Лидер социал-демократов Андреа Налес заявил, что обнародованные цифры являются "невероятно разочаровывающими". В середине дня, 26 мая, явка составляла 29,4%, что почти на 4% меньше, чем на прежних выборах в парламент ЕС.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС»
Фото Выборы в Европарламент: в Австрии и Германии побеждают партии Курца и Меркель
Фото В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС
Фото В Германии на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС
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ТСН ТСН  ·  26.05.19, 21:07 Немецкий правящий блок ХДС/ХСС получил худший результат в истории.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.19, 21:44 В Германии на выборах в Европарламент, по данным экзитполов, лидирует блок Христианско-Демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche…
УНН УНН  ·  26.05.19, 22:05 В Германии на выборах в Европарламент, по данным экзитполов, лидирует блок Христианско-Демократического союза и Христианско-социального союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.Правящий…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.19, 23:28 В Германии на выборах в Европарламент, по данным экзитполов, лидирует блок Христианско-Демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche…
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