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В Германии отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза

В Германии отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза (3 новости)

«Германия, в которой заболевших коронавирусом становится все меньше, больше не отправляет на обязательный карантин тех, кто приехал из Евросоюза, Шенгенской…»

ФРГ отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает DW.

Сообщается, что новые правила начнут действовать в ближайшие дни, а власти Северного Рейна-Вестфалии ввели их с 15 мая. Отныне въезжающим в страну из районов с высоким уровнем инфекции будет рекомендовано лишь оставаться дома в самоизоляции.

“С этого момента обязательный 14-дневный карантин распространяется только на въезжающих из третьих стран”, - говорится в сообщении.

Обязательный 14-дневный карантин был введен правительством Германии девятого апреля. Исключения действовали только для тех, кто ежедневно ездит в Германию на работу, сезонных рабочих, сотрудников полиции и системы здравоохранения.

В министерстве внутренних дел Германии заявили об открытии границ с 15 июня. 

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Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 22:44 ...
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