В Германии призвали создать новый договор о ракетах (5 новостей) «Генерал Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн призвал создать новый договор о контроле за вооружением, который бы заменил договор о ракетах.…»

Необходимо создать новый механизм контроля за вооружениями вместо распавшегося Договора о ракетах средней и малой дальности от 1987 года и привлечь к нему Россию, США, Китай и другие страны, заявил генерал вооруженных сил ФРГ, генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн.В Германии призывают создать новый ракетный договор для замены заключенного в 1987 году Договора о ракетах средней и малой дальности. Об этом заявил генерал вооруженных сил ФРГ, генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в интервью изданию Hannoversche Allgemaine.

"Я обеспокоен тем, что этот договор почти утратил силу... Нужно установить новый режим контроля за вооружениями. И привлечь к нему всех Россию. США, Китай. Это будет достаточной гарантией безопасности, в том числе для Европы и Германии", заявил высокопоставленный военный.

США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявляли, что выход США из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса в мире.

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1 февраля Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. Решение вступит в силу через шесть месяцев, если за это время РФ не уничтожит крылатые ракеты 9М729 и не вернется к выполнению условий соглашения.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия.

20 февраля Путин отметил, что РФ предусмотрит "асимметричные действия", в случае если США разместят ракеты в Европе за 10 12 минут летного времени до Москвы. По его словам, Россия будет вынуждена развернуть вооружения, которые можно использовать "в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений".

В этот день заместитель пресс-секретаря НАТО Пьер Казале заявил, что в Альянсе осуждают заявление Путина о возможном размещении в Европе новых ракет. "Угрозы взять на прицел союзников неприемлемы", сказал он.