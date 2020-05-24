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В Германию прибыли более ста боевиков ИГИЛ, - МВД ФРГ

В Германию прибыли более ста боевиков ИГИЛ, - МВД ФРГ (3 новости)

«Члены группировок в ФРГ уголовно преследуются, а их деятельность отслеживается со стороны правоохранительных органов»

По данным Министерства внутренних дел Германии, более тысячи человек в стране могли принимать участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, из которых около трети вернулись. В их отношении проводятся расследования.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении их проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителя МВД, находится "в двузначном диапазоне".

Помимо наблюдения органов безопасности проводится также реинтеграция и дерадикализация, уверяют в МВД. Федеральное ведомство по охране конституции ранее объявило, что, по его подсчетам, в Германии есть около 2080 потенциально опасных исламистов.

Также сообщается, что более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке, Сирии и получили боевую подготовку.

Отметим, группировка ИГИЛ потерпела сокрушительное поражение в...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.05.20, 15:28 Члены группировок в ФРГ уголовно преследуются, а их деятельность отслеживается со стороны правоохранительных органов
УНН УНН  ·  24.05.20, 19:28 "Спецслужбы располагают информацией относительно более сотни боевиков "Исламского государства", которые вернулись в Германию, принимали активное участие в боевых действиях в Сирии или Ираке прошли там…
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