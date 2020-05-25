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В Германию вернулись более сотни исламистов с боевым прошлым

В Германию вернулись более сотни исламистов с боевым прошлым (3 новости)

«Боевики покинули зону боевых действий и вернулись домой»

Более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке или Сирии или получили боевую подготовку, сообщило в воскресенье, 24 мая, информагентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел Германии, передает DW.

С 2014 года террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) захватила значительную часть северной и восточной частей Ирака, а позже распространила свое влияние на обширные регионы соседней Сирии, где идет гражданская война. 

Однако в последующие годы группировка потерпела сокрушительное поражение в Ираке и утратила практически все захваченные ею территории в Сирии, что заставило воевавших в рядах ИГ исламистов из разных стран покинуть районы боевых действий.

«Все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении них проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителя МВД, находится «в двузначном диапазоне», - пишет издание.

Помимо уголовного преследования и наблюдения органов безопасности проводится также реинтеграция и дерадикализация, уверяют в МВД. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции объявило, что, по его подсчетам, в ФРГ есть около 2080 потенциально опасных исламистов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 04:50 Более 100 участников исламистских группировок, участвовавших в боевых действиях в Ираке и Сирии, вернулась в Германию.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 05:26 Боевики покинули зону боевых действий и вернулись домой.
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