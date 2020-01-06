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В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"

В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса" (3 новости)

«В Голливуде стартовала церемония вручения кинопремии Золотой глобус»

77-я церемония вручения награды проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.20, 02:59 Это 77 награждения кинопремией Голливудской ассоциации иностранной прессы
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 03:55 В Голливуде стартовала церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".
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