В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"

77-я церемония вручения награды проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.
Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество
Не имеет корней и листьев: найден самый большой цветок в…
Бросался на патрульных: пьяный водитель устроил ДТП на Салтовке
На территории Олесского замка обрушились крыша национального памятника: фото
В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ
Сегодня снег выпадет только на западе и востоке
Украина впервые с 2008 года опередила Беларусь и РФ по…
Какая погода будет на Рождество
6 января - Рождественский сочельник у восточных христиан
Астролог сказал, каким 2020-й будет для Путина
В Венесуэле соперник Гуайдо объявил себя спикером
Барселона и Милан могут обменяться защитниками
Прапорщику Шматко из "Солдатов" – 59 лет: куда пропал и…
Тарантіно завоював «Золотий глобус» за кращий сценарій
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак обеспечить поддержку антитеррористической коалиции
Трамп заявил, что США могут наносить удары по культурным объектам…
Зеленский встретился с главой МИД Омана
Порошенко "подсел" на подкасты и назвал любимые выпуски
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
Аваков показал, как отдыхает в Италии
Чумак: Посоветовал бы народным депутатам гордиться тем, что происходит сегодня в прокуратуре
Папа Римский: Война приносит только смерть и разрушения
Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО
Похоже, у "Динамо" закончились деньги – неожиданное заявление легионера
Швеция победила Швейцарию в финале ЧМ по хоккею
"Ударим без колебаний!" Трамп пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за $2 трлн
Сергей Деревянченко: чемпионский пояс будет моим!
Кейт Миддлтон назвала два любимых мультфильма принца Джорджа
"Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео
Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани
Война приносит только смерть. Папа Римский призвал Иран и США сесть за стол переговоров
На Заставнивщине 15 автомобилей попали в снежный плен
Появились фото подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в новогоднюю ночь
Стеклообои укрепляют стены
Ивано-Франковск подарит Конотопу памятник Бандере
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве