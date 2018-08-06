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В Голосеевском районе Киева авто слетело с дороги и загорелось, водитель сгорел заживо (6 новостей) «Очевидец ДТП самостоятельно пытался его вытащить»

Автомобиль Mercedes в Голосеевском районе Киева слетел с дороги, перевернулся и загорелся.В Голосеевском районе Киева в ночь на 6 августа произошло смертельное ДТП, сообщает в Facebook Вартові еспресо.

"Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо", сказано в сообщении.

Очевидец рассказал, что пытался вытащить водителя еще до того, как вспыхнуло авто, но не смог. Тогда он позвал сотрудников полиции охраны, которые находились неподалеку, сообщает "Еспересо".

По словам свидетеля, полицейские отказались вытаскивать человека из опрокинутого автомобиля. Через несколько минут Mercedes загорелся.

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Мужчина пытался потушить автомобиль огнетушителем, но прекратить пожар удалось только сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обновлено в 09:01 В Голосеевском районе Киеве водитель заживо сгорел в автомобиле. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Обновлено в 09:14 В Голосеевском районе Киева в ночь на понедельник, 6 августа, произошло смертельное ДТП. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся и загорелся Читайте больше: https://112.ua/obshchestvo/v-goloseevskom-rayone-kieva-avto-sletelo-s-dorogi-i-zagorelos-voditel-sgorel-zazhivo-457011.html #112Украина Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y