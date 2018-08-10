В Госдепе США назвали цель введения новых санкций против России (5 новостей) «Госдеп не будет сообщать подробности новых санкций против РФ до момента их введения»

США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Обновлено в 09:42 США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Обновлено в 10:55 США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт."Как вы хорошо знаете, мы не даем заранее данных про санкции.