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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 10:55
· США · Россия · Госдеп
В Госдепе США назвали цель введения новых санкций против России

В Госдепе США назвали цель введения новых санкций против России (5 новостей)

«Госдеп не будет сообщать подробности новых санкций против РФ до момента их введения»

США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Обновлено в 09:42 США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Обновлено в 10:55 США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт."Как вы хорошо знаете, мы не даем заранее данных про санкции.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.08.18, 09:15 США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Телеграф Телеграф  ·  10.08.18, 09:31 Госдеп не будет сообщать подробности новых санкций против РФ до момента их введения.
Facenews Facenews  ·  10.08.18, 10:55 США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт."Как вы хорошо знаете, мы не даем…
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