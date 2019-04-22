В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой

Ранее Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию президента с Банковой Идея лидера президентских выборов Владимира Зеленского о переносе Администрации президента с улицы Банковой в Киеве "не лучший вариант". Об этом начальник государственной охраны Валерий Гелетей заявил в интервью "Громадському". "Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - отметил Гелетей. В то же время он подчеркнул, что это не будет проблемой для управления государственной охраны. "Хочется кому или не хочется, как только президент вступает в должность, управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он. Ранее Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию президента с Банковой. "У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию? ... Очень хочу переехать с Банковой", - сказал Зеленский. Как сообщали "Комментарии", Гелетей рассказал, сколько раз за год Госохрана спасала жизнь Порошенко.