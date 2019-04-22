  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой
Политика
Комментарии Комментарии ·
В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой

В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой (3 новости)

«В понедельник, 22 апреля, Владимир Зеленский заявил, что планирует перенести Администрацию президента Украины с улицы Банковой за пределы Киева»

Ранее Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию президента с Банковой Идея лидера президентских выборов Владимира Зеленского о переносе Администрации президента с улицы Банковой в Киеве "не лучший вариант". Об этом начальник государственной охраны Валерий Гелетей заявил в интервью "Громадському". "Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - отметил Гелетей. В то же время он подчеркнул, что это не будет проблемой для управления государственной охраны. "Хочется кому или не хочется, как только президент вступает в должность, управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил он. Ранее Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию президента с Банковой. "У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию? ... Очень хочу переехать с Банковой", - сказал Зеленский. Как сообщали "Комментарии", Гелетей рассказал, сколько раз за год Госохрана спасала жизнь Порошенко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  22.04.19, 20:51 В понедельник, 22 апреля, Владимир Зеленский заявил, что планирует перенести Администрацию президента Украины с улицы Банковой за пределы Киева.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.04.19, 20:53 Намерение лидера президентской гонки Владимира Зеленского перенести Администрацию Президента с улицы Банковой не наилучший вариант с точки зрения безопасности. Однако в Госохране готовы рассматривать…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой

В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой
В мае цена на газ для населения уменьшится до 8247 грн за 1000 м³ – &quot;Нафтогаз України&quot;

В мае цена на газ для населения уменьшится до 8247…
Зеленский не может быть выразителем национальных интересов украинцев, – Билецкий

Зеленский не может быть выразителем национальных интересов украинцев, – Билецкий
Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности

Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности
У Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину – Госпогранслужба

У Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину –…
Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов

Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов
&quot;Пусть приедут и допросят&quot;: Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон

"Пусть приедут и допросят": Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон
Правительство должно уйти в отставку, - Тимошенко

Правительство должно уйти в отставку, - Тимошенко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы

American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Не помогают даже обезболивающие: что делать если сильно болит голова

Не помогают даже обезболивающие: что делать если сильно болит голова
Третью фазу киновселенной Marvel завершит &quot;Человек-паук: Вдали от дома&quot;

Третью фазу киновселенной Marvel завершит "Человек-паук: Вдали от дома"
Реал готов попрощаться с Бэйлом

Реал готов попрощаться с Бэйлом
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом из-за оползня

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом из-за оползня
Зоря: Ни один суд не способен сделать Московский патриархат - не московским

Зоря: Ни один суд не способен сделать Московский патриархат -…
Совет Федерации России одобрил закон об изоляции Рунета

Совет Федерации России одобрил закон об изоляции Рунета
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.