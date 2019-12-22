В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы

В Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с 55 пассажирами. Погибли 22 человека, еще 11 пострадали. Об этом накануне сообщило издание Prensa Libre. Авария произошла в департаменте Сакапа. Автобус компании Rapids del Sur направлялся из северного департамента Петен в столицу страны город Гватемала. Известно, что среди жертв ДТП восемь несовершеннолетних. По данным прокуратуры, оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны. Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией. Ранее сообщалось, что Утром 4 декабря, в Житомирской области загорелся рейсовый автобус "Мирополь-Житомир", в котором находилось 13 пассажиров.