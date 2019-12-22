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В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы

В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы (4 новости)

«В Гватемале пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погиб по меньшей мере 21 человек»

В Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с 55 пассажирами. Погибли 22 человека, еще 11 пострадали. Об этом накануне сообщило издание Prensa Libre. Авария произошла в департаменте Сакапа. Автобус компании Rapids del Sur направлялся из северного департамента Петен в столицу страны город Гватемала. Известно, что среди жертв ДТП восемь несовершеннолетних. По данным прокуратуры, оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны. Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией. Ранее сообщалось, что Утром 4 декабря, в Житомирской области загорелся рейсовый автобус "Мирополь-Житомир", в котором находилось 13 пассажиров.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы»
Фото В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы
Фото На востоке Гватемалы грузовик влетел в автобус с пассажирами: много погибших
Фото Грузовик врезался в автобус: погибли 19 человек
Фото В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 человека погибли, 11 пострадали
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.12.19, 07:59 В Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с 55 пассажирами. Погибли 22 человека, еще 11 пострадали. Об этом накануне сообщило издание Prensa Libre. Авария произошла…
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 08:18 В Гватемале пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погиб по меньшей мере 21 человек.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.12.19, 10:01 19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы. Около трех десятков получили ранения. "В субботу около 03:30 по местному времени вблизи города Гуалан грузовик, перевозивший…
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