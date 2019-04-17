В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку

В Харькове девушка погибла под колесами автомобиля. Об этом Vgorode узнал из сообщения на канале "Харьков Live" в Telegram. По словам очевидцев, ДТП произошло вчера, 16 апреля, поздним вечером на улице Чкалова. "Девушка с друзьями перебегала дорогу в неустановленном для этого месте, ее сбил водитель на автомобиле Славута, который ехал вторым рядом. Девушке на месте происшествия больше часа оказывали помощь медики (возможно, в связи с тем, что ее нельзя было транспортировать). Девушку звали Анастасия, студентка ХАИ, 2 курс. Она скончалась от полученных травм. Некоторые ребята из компании, с которой она находилась в момент ДТП, были в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали очевидцы. Фото: Telegram "Харьков Live" Фото: Telegram "Харьков Live" Видео: ХС Официальная информация уточняется. Фото: Telegram "Харьков Live" Фото: Telegram "Харьков Live" Смотрите еще актуальные новости о ДТП в Харькове: Без отца остался ребенок: в жутком ДТП под Харьковом погиб полицейский Фото 18+: стали известны подробности жуткого ДТП под Харьковом Оторванные руки на дороге: под Харьковом — смертельное ДТП Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram