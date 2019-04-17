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В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку

В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку (4 новости)

«На одной из харьковских улиц произошло смертельное ДТП. 16 апреля в 23:51 в полицию поступило сообщение о том, что на…»

В Харькове девушка погибла под колесами автомобиля. Об этом Vgorode узнал из сообщения на канале "Харьков Live" в Telegram. По словам очевидцев, ДТП произошло вчера, 16 апреля, поздним вечером на улице Чкалова. "Девушка с друзьями перебегала дорогу в неустановленном для этого месте, ее сбил водитель на автомобиле Славута, который ехал вторым рядом. Девушке на месте происшествия больше часа оказывали помощь медики (возможно, в связи с тем, что ее нельзя было транспортировать). Девушку звали Анастасия, студентка ХАИ, 2 курс. Она скончалась от полученных травм. Некоторые ребята из компании, с которой она находилась в момент ДТП, были в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали очевидцы. Фото: Telegram "Харьков Live" Фото: Telegram "Харьков Live" Видео: ХС Официальная информация уточняется. Фото: Telegram "Харьков Live" Фото: Telegram "Харьков Live" Смотрите еще актуальные новости о ДТП в Харькове: Без отца остался ребенок: в жутком ДТП под Харьковом погиб полицейский Фото 18+: стали известны подробности жуткого ДТП под Харьковом Оторванные руки на дороге: под Харьковом — смертельное ДТП Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку»
Фото В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку
Фото На Померках автомобиль "Славута" насмерть сбил девушку
Фото В Померках автомобиль "Славута" насмерть сбил девушку
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Голос.UA Голос.UA  ·  17.04.19, 09:28 В Харькове автомобиль "Славута" сбил девушку 16 апреля в 23:54 возле 7 общежития ХАИ по ул. Чкалова на пос. Жуковского в Харькове.  Об этом сообщает SQ. По данным социальных сетей, девушка с друзьями…
057.ua 057.ua  ·  17.04.19, 12:10 На одной из харьковских улиц произошло смертельное ДТП. 16 апреля в 23:51 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Чкалова напротив заправки автомобиль сбил девушку. Об этом сообщили в пресс-службе…
057.ua 057.ua  ·  17.04.19, 12:10 На одной из харьковских улиц произошло смертельное ДТП. 16 апреля в 23:51 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Чкалова напротив заправки автомобиль сбил девушку. Об этом сообщили в пресс-службе…
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