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В Харькове годовалый мальчик утонул в ванне, когда отец на несколько минут оставил его без присмотра

В Харькове годовалый мальчик утонул в ванне, когда отец на несколько минут оставил его без присмотра (6 новостей)

«Отец ребенка, вернувшись в ванную комнату после нескольких минут отсутствия, обнаружил сына под водой»

В Харькове утонул годовалый мальчик. Как сообщили Vgorode в облуправлении полиции, трагедия произошла вечером 10 августа. Около 6 часов вечера отец ребенка набрал полную ванну воды и повел сына купаться. Мужчина оставил малыша без присмотра на несколько минут. Когда папа вернулся в ванную, сын был под водой. Прибывшая на вызов "скорая" констатировала смерть ребенка. Тело малыша без видимых признаков насилия направлено в морг. На месте трагедии работали следователи. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Смотрите еще новости о несчастных случаях в Харькове: Купался в шторм: харьковчанин утонул в Черном море Увезли на скорой: в Харькове на девушку рухнул железный забор Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой 14-летнюю девочку Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай новости на нашем канале Telegram, подписывайся на нас в Instagram и Viber

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  11.08.19, 11:03 Накануне в 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Владислава Зубенко в ванной утонул годовалый ребенок.
УНН УНН  ·  11.08.19, 12:21 В Харькове из-за невнимательности отца в ванне утонул маленький ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.Сообщение о том, что в квартире по месту жительства в ванной…
Униан Униан  ·  11.08.19, 13:16 Отец ребенка, вернувшись в ванную комнату после нескольких минут отсутствия, обнаружил сына под водой.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  11.08.19, 14:25 В субботу, 10 августа, в Харькове годовалый мальчик трагически утонул в ванне, пока родители ненадолго отошли и оставили его без внимания.
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