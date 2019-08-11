В Харькове годовалый мальчик утонул в ванне, когда отец на несколько минут оставил его без присмотра

В Харькове утонул годовалый мальчик. Как сообщили Vgorode в облуправлении полиции, трагедия произошла вечером 10 августа. Около 6 часов вечера отец ребенка набрал полную ванну воды и повел сына купаться. Мужчина оставил малыша без присмотра на несколько минут. Когда папа вернулся в ванную, сын был под водой. Прибывшая на вызов "скорая" констатировала смерть ребенка. Тело малыша без видимых признаков насилия направлено в морг. На месте трагедии работали следователи. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Смотрите еще новости о несчастных случаях в Харькове: Купался в шторм: харьковчанин утонул в Черном море Увезли на скорой: в Харькове на девушку рухнул железный забор Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой 14-летнюю девочку Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай новости на нашем канале Telegram, подписывайся на нас в Instagram и Viber