В Харькове грузовик упал с моста (4 новости) «Врачи борются за жизнь водителя фуры»

"КАМАЗ" с грузом песка рухнул с моста во время движения по окружной.

ДТП произошло около 10 часов утра, сообщает департамент коммуникации полиции Харьковской области."Предварительно установлено, что автомобиль "КАМАЗ" перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции", - сказано в сообщении.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.ДТП под Харьковом: грузовик слетел с моста