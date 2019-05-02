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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:22
· Памятник · Май
В Харькове молния «срезала» украинский флаг с памятника Воину – Освободителю на улице 23 Августа 

В Харькове молния «срезала» украинский флаг с памятника Воину – Освободителю на улице 23 Августа  (6 новостей)

«Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг»

В Харькове 1 мая молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала украинский флаг. О происшествии сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.

Инцидент случился во время грозы. Сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако в данный момент флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.

"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", - рассказали изданию NewsRoom очевидцы.

Накануне в самое высокое здание мира ударила молния. Также сообщалось, что пассажир снял на видео удар молнии в самолет.

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Пара сняла удар молнии в метре от себя

Обновлено в 17:34 Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.

Обновлено в 18:22 Сам момент удара не сфотографировали. Сейчас флага на памятнике нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове молния «срезала» украинский флаг с памятника Воину – Освободителю на улице 23 Августа »
Фото В Харькове молния "срезала" флаг на памятнике Воину-освободителю - СМИ
Фото В Харькове молния «срезала» украинский флаг с памятника Воину – Освободителю на улице 23 Августа 
Фото В Харькове молния сбила украинский флаг с памятника Воину-освободителю - соцсети
Фото Молния сбила украинский флаг
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Городской Дозор Городской Дозор  ·  02.05.19, 14:20 Молния попала в памятник Воину-освободителю - активисты обещают снова разместить национальный символ на монументе
Голос.UA Голос.UA  ·  02.05.19, 16:16 1 мая в Харькове на улице 23 Августа молния попала в памятник Воину - Освободителю и «срезала» украинский флаг. Об этом сообщает «ТТ-Инфо». О происшествии сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.…
Униан Униан  ·  02.05.19, 17:34 Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 18:22 В Харькове 1 мая молния сбила флаг Украины с памятника Воину-освободителю. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, передает УНИАН. Сам момент удара не сфотографировали. Сейчас флага…
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