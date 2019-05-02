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В Харькове молния «срезала» украинский флаг с памятника Воину – Освободителю на улице 23 Августа (6 новостей) «Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг»

В Харькове 1 мая молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала украинский флаг. О происшествии сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.

Инцидент случился во время грозы. Сам момент удара в объективы случайных свидетелей не попал. Однако в данный момент флага на памятнике нет, а от деревянного древка осталась лишь часть.

"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", - рассказали изданию NewsRoom очевидцы.

Накануне в самое высокое здание мира ударила молния. Также сообщалось, что пассажир снял на видео удар молнии в самолет.

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Пара сняла удар молнии в метре от себя

Обновлено в 17:34 Харьковские активисты уже проявили готовность установить на памятнике новый флаг.

Обновлено в 18:22 Сам момент удара не сфотографировали. Сейчас флага на памятнике нет.