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В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозяйственного суда гранату, - ФОТО

В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозяйственного суда гранату, - ФОТО (4 новости)

«Мужчину задержали сотрудники судебной охраны»

“Сегодня, 24 декабря, сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1”, — говорится в сообщении.

Так, сотрудники дежурной смены Службы судебной охраны задержали мужчину, изъяли предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, и вызвали на место происшествия наряд полиции и специалистов взрыво-технической службы.

Прибывшие по вызову, изъяли похожий на гранату предмет, провели необходимые следственные действия и доставили задержанного мужчину в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Как ранее сообщал УНН, в Киеве до 5 лет лишения свободы осудили владельца “Волги”, в которой дети нашли гранату.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозяйственного суда гранату, - ФОТО»
Фото В Харькове мужчина пытался пронести в здание суда гранату Ф-1
Фото В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозяйственного суда гранату, - ФОТО
Фото В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозсуда гранату
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