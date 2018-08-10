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В Харькове нетрезвая медсестра подняла руку на больного ребенка

В Харькове нетрезвая медсестра подняла руку на больного ребенка (3 новости)

«Вечером 8 августа в отделении Охматдета медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и устроила дебош»

В отделении "Охматдет" г. Харьков, медсестра пришла на работу в нетрезвом и побила ребенка.

Она ругалась при детях, а потом одну из несовершеннолетних пациенток схватила за волосы, и потащила силой мыть голову, говорится в сюжете ТСН.

Дети, которые были очевидцами безобразия, позвонили родителям, и обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу. Выяснилось, что медработница выпила прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся.

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Однако даже отряд патрульных НЕ сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители оставили медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.

Ранее рассказали о немецких супругах, которые регулярно продавали своего 10-летнего сына через "даркнет" педофилам.

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Голос.UA Голос.UA  ·  10.08.18, 09:36 В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову. Об этом говорится в сюжете ТСН. Напуганные дети рассказывают,…
Городской Дозор Городской Дозор  ·  10.08.18, 12:38 Вечером 8 августа в отделении Охматдета медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и устроила дебош.
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