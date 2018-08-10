В Харькове нетрезвая медсестра подняла руку на больного ребенка

В отделении "Охматдет" г. Харьков, медсестра пришла на работу в нетрезвом и побила ребенка.
Она ругалась при детях, а потом одну из несовершеннолетних пациенток схватила за волосы, и потащила силой мыть голову, говорится в сюжете ТСН.
Дети, которые были очевидцами безобразия, позвонили родителям, и обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу. Выяснилось, что медработница выпила прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся.
Однако даже отряд патрульных НЕ сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители оставили медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.
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