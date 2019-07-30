Сегодня в 16:05

В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот (5 новостей) «В Харькове пенсионерка напала на своего внука, которого едва не зарезала»

28 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы в бессознательном состоянии привезли 28-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

Травмы мужчине нанесла его бабушка. Пенсионерка во время ссоры трижды ударила ножом внука в живот.

По этому факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 - покушение на умышленное убийство.

Отравленный "Новичком" британец пришел в сознание – больница…

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

27 июля в московской квартире было найдено обнаженное тело Екатерины К. Она была дерматологом и секс-блогером.