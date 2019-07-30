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В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот

В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот (5 новостей)

«В Харькове пенсионерка напала на своего внука, которого едва не зарезала»

28 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы в бессознательном состоянии привезли 28-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

Травмы мужчине нанесла его бабушка. Пенсионерка во время ссоры трижды ударила ножом внука в живот.

По этому факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 - покушение на умышленное убийство.

Отравленный
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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

27 июля в московской квартире было найдено обнаженное тело Екатерины К. Она была дерматологом и секс-блогером.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот»
Фото Трижды ударила ножом в живот: в Харькове бабушка напала на внука во время ссоры, - ФОТО
Фото В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот
Фото Бабушка трижды ударил внука ножом
Фото Харьковская пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
057.ua 057.ua  ·  30.07.19, 12:55 В Харькове пенсионерка напала на своего внука, которого едва не зарезала
Городской Дозор Городской Дозор  ·  30.07.19, 15:07 Во время ссоры женщина трижды ударил ножом в брюшную полость пострадавшего.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.07.19, 15:33 В Харькове 67-летняя пенсионерка во время ссоры трижды ранила ножом своего 28-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области во вторник, 30 июля. Инцидент произошел 28 июля.…
ТСН ТСН  ·  30.07.19, 15:57 Пострадавший в реанимации.
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