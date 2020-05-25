В Харькове произошло массовое ДТП

В Запорожье произошло массовое отравление.
Все больные - это сотрудники публичного акционерного общества "Укрграфит". Об этом сообщила пресс служба Запорожского областного лабораторного центра.
Заразившиеся люди питались в одном из буфетов предприятия.
Специалисты выясняют причину возгорания, продолжается эпидрасследование, всех контактных лиц опрашивают и обследуют.
Проводится также дезинфекция по месту жительства пациентов.
Ближе до 22 июня Кабмин начнет обсуждать, разрешать масштабные концерты в Украине в рамках ослабление карантина. До проведения массовых мероприятий невозможно, об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В главы Минздрава спросили, можно 13 июня ждать концерт.