В Харькове произошло массовое ДТП (3 новости) «Несколько машин столкнулись на Клочковском спуске в Харькове сегодня, 25 мая, днем. Об этом сообщается в Телеграм-канале ВЕХА. Отмечается, что…»

В Запорожье произошло массовое отравление.

Все больные - это сотрудники публичного акционерного общества "Укрграфит". Об этом сообщила пресс служба Запорожского областного лабораторного центра.

Заразившиеся люди питались в одном из буфетов предприятия.

Специалисты выясняют причину возгорания, продолжается эпидрасследование, всех контактных лиц опрашивают и обследуют.

Проводится также дезинфекция по месту жительства пациентов.

Ближе до 22 июня Кабмин начнет обсуждать, разрешать масштабные концерты в Украине в рамках ослабление карантина. До проведения массовых мероприятий невозможно, об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В главы Минздрава спросили, можно 13 июня ждать концерт.