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В Харькове произошло массовое ДТП

В Харькове произошло массовое ДТП (3 новости)

«Несколько машин столкнулись на Клочковском спуске в Харькове сегодня, 25 мая, днем. Об этом сообщается в Телеграм-канале ВЕХА. Отмечается, что…»

В Запорожье произошло массовое отравление.

Все больные - это сотрудники публичного акционерного общества "Укрграфит". Об этом сообщила пресс служба Запорожского областного лабораторного центра.

Заразившиеся люди питались в одном из буфетов предприятия.

Специалисты выясняют причину возгорания, продолжается эпидрасследование, всех контактных лиц опрашивают и обследуют.

Проводится также дезинфекция по месту жительства пациентов.

Ближе до 22 июня Кабмин начнет обсуждать, разрешать масштабные концерты в Украине в рамках ослабление карантина. До проведения массовых мероприятий невозможно, об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В главы Минздрава спросили, можно 13 июня ждать концерт.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове произошло массовое ДТП»
Фото В Харькове произошло массовое ДТП
Фото В Запорожье пропала девочка-подросток
Фото В Запорожье произошло массовое отравление
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Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 15:28 Несколько машин столкнулись на Клочковском спуске в Харькове сегодня, 25 мая, днем. Об этом сообщается в Телеграм-канале "ВЕХА". Отмечается, что в результате аварии движение трамваев было остановлено.…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 18:52 Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. В Запорожье Днепровский отдел полиции разыскивает Викторию Забашту 2004 года рождения. Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области Виктория…
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