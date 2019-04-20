В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО

В Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон" на улице Ярославской. Об этом Vgorode сообщили в областном ГУ ГСЧС. По информации спасателей, сигнал на линию "101" поступил сегодня, 20 апреля, в 00:35. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, горели деревянные конструкции на втором этаже и перекрытия. К борьбе с огнем привлекли 62 пожарных на 10 автомобилях и 2 автолестницах. Видео: Харьков 1654 В результате пожара пострадали двое: мужчина 1996 года рождения отравился угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги ног. Спасатели эвакуировали 50 человек из соседней пятиэтажки. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ХХ Причина возникновения пожара пока неизвестна. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ХХ Смотрите еще последние новости о пожарах в Харькове: "Установим палатку": у сгоревшего храма в Люботине планируют проводить богослужения Подозревают поджог: в Харькове ночью сгорел автомобиль Откуда дым: в Харькове — масштабный пожар на СТО Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

Обновлено в 14:20 Пожар площадью около 600 кв.м. произошел сегодня ночью, в 00:35, в двухэтажном банном комплексе "Посейдон".

Обновлено в 14:27