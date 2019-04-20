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Vgorode Харьков Vgorode Харьков · · Обновлено в 14:27
· Пожар · Площадь · Улица · Спасатели · Апрель
В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО

В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО (8 новостей)

«Сегодня ночью, 20 апреля, в Харькове сгорел банный комплекс Посейдон. В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба…»

В Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон" на улице Ярославской. Об этом Vgorode сообщили в областном ГУ ГСЧС. По информации спасателей, сигнал на линию "101" поступил сегодня, 20 апреля, в 00:35. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, горели деревянные конструкции на втором этаже и перекрытия. К борьбе с огнем привлекли 62 пожарных на 10 автомобилях и 2 автолестницах. Видео: Харьков 1654 В результате пожара пострадали двое: мужчина 1996 года рождения отравился угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги ног. Спасатели эвакуировали 50 человек из соседней пятиэтажки. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ХХ Причина возникновения пожара пока неизвестна. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ХХ Смотрите еще последние новости о пожарах в Харькове: "Установим палатку": у сгоревшего храма в Люботине планируют проводить богослужения Подозревают поджог: в Харькове ночью сгорел автомобиль Откуда дым: в Харькове — масштабный пожар на СТО Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

Обновлено в 14:20 Пожар площадью около 600 кв.м. произошел сегодня ночью, в 00:35, в двухэтажном банном комплексе "Посейдон".

Обновлено в 14:27

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО»
Фото В Харькове сгорел банный комплекс: мужчина отравился угарным газом, женщина получила ожоги ног
Фото В Харькове сгорел банный комплекс, пострадали два человека
Фото В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО
Фото Ночью в центре Харькова горел банный комплекс. Спасатели боролись с пожаром 5 часов, - ФОТО
Фото В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  20.04.19, 11:42 В Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон". Причины пожара пока не известны. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.  Пожар произошел сегодня ночью в двухэтажном банном комплексе.…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.04.19, 12:00 Сегодня ночью, 20 апреля, в Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон". В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области. Так, сообщается, что причины…
Комментарии Комментарии  ·  20.04.19, 12:34 Пострадали 2 человека В Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон". Причины пожара пока не известны. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области. Пожар произошел сегодня ночью в двухэтажном…
057.ua 057.ua  ·  20.04.19, 13:28 Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. 20 апреля в 00:35 на номер &laquo;101&raquo; поступило сообщение о пожаре, который возник в двухэтажном банном комплексе &laquo;Посейдон&raquo;…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.04.19, 14:00 В ночь на субботу в Харькове сгорел банный комплекс Посейдон. В результате пожара пострадали два человека, сообщает региональное управление ГСЧС. Отмечается, что огонь охватил деревянные конструкции,…
УНН УНН  ·  20.04.19, 14:20 В Харькове в результате пожара в банном комплексе пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.Пожар площадью около 600 кв.м. произошел сегодня…
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