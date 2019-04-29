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В Харькове в автомобиль бросили гранату, ранен мужчина

В Харькове в автомобиль бросили гранату, ранен мужчина (4 новости)

«В Харькове мужчина бросил гранату в окно автомобиля, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии»

В Харькове неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григоровской, в результате чего пострадал 45-летний водитель авто, житель Змиева.

Событие произошла 28 апреля около 16:46, сообщает полиция Харьковской области.

"Неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota. От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области", - говорится в сообщении.

Мужчины в тяжелом неконтактном состоянии доставили в больницу.

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Впоследствии за совершение преступления полицейские задержали 33-летнего харьковчанина, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В городе Вознесенск Николаевской области в результате взрыва в собственном жилом помещении погиб 55-летний военнослужащий.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  29.04.19, 11:40 Вчера, 28 апреля, в Харькове на улице Старо-Григорьевская неизвестный бросил гранату в окно в автомобиля, в результате чего ранен мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.Правоохранители…
Телеграф Телеграф  ·  29.04.19, 11:48 В Харькове мужчина бросил гранату в окно автомобиля, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.04.19, 12:07 В результате взрыва гранаты в Харькове на ул. Старо-Григорьевская пострадал 45-летний житель города Змиев.
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