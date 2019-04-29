В Харькове в автомобиль бросили гранату, ранен мужчина

В Харькове неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григоровской, в результате чего пострадал 45-летний водитель авто, житель Змиева.
Событие произошла 28 апреля около 16:46, сообщает полиция Харьковской области.
"Неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota. От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области", - говорится в сообщении.
Мужчины в тяжелом неконтактном состоянии доставили в больницу.
Впоследствии за совершение преступления полицейские задержали 33-летнего харьковчанина, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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