Заместитель командира батальона №2 полка особого назначения полиции Харьковской области Виталий Лисинский принял игрушечный автомат у ребенка в руках за настоящее боевое оружие, и устроил спецоперацию по захвату автомобиля. Об этом сообщает Police Control в пятницу, 15 мая.

Отмечается, что курьезный инцидент произошел в Харькове 14 апреля, но известно стало об этом лишь сейчас. "В одном из автомобилей, которые двигались по проспекту, ребенок играл игрушечным автоматом. Вдруг автомобиль подрезала черная Toyota Camry, из которой выскочил Лисинский. Он вызвал несколько экипажей патрульной полиции, начал ломиться в машину и пытаться вытащить водителя из автомобиля", - говорится в сообщении. Далее к автомобилю подбежали и сотрудники патрульной полиции. "Держась за табельное оружие, они вытащили водителя, и после этого перерыли автомобиль в поисках огнестрельного оружия. К слову, патрульные провели обыск в автомобиле без понятых и постановления суда", - подчеркнуло издание. Позже стало известно, что полицейский ехал куда-то по своим делам и решил, что игрушечный автомат в руках ребенка в салоне автомобиля, который никто даже в окно не выставлял, настоящий боевой автомат и что водитель вместе с ребенком хотели из машины расстреливать людей.

После того, как выяснилось, что автомат игрушечный, Лисинский сообщил, что он не полицейский, стал угрожать водителю, а потом сбежал.

https://www.facebook.com/policecontrolukraine/videos/235851167835889/?t=127

Ранее, Лисинский неоднократно попадал в скандалы. В частности в мае 2017 года он стрелял на рынке, поссорившись с продавцом клубники.

Тогда в пресс-службе областного главка сообщили, что руководство в Харьковской области назначило служебное расследование по данному факту, если вина работника полиции будет доказана, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако, руководство областного управления не увидело никаких нарушений в действиях правоохранителя. Еще раньше, в апреле 2017 года, Виталий Лисинский на посту Песочин затащил водителя автомобиля на пост, начал душить и бить его. Тогда руководство харьковской полиции пообещало, что проведет служебную проверку и не будет покрывать своего сотрудника в случае его вины. Полиция открыла уголовное производство, но далее о деле все "забыли". На данный момент он является заместителем командира батальона № 2 полка полиции особого назначения Нацполиции в Харьковской области. Ранее сообщалось, что в Одессе женщина с игрушечным автоматом напала на парковщика. Также в Киеве мужчина с игрушечным пистолетом ограбил кафе. Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.