  1. Главная
  2. Новости
  3. В Харькове водителя автомобиля задержали из-за игрушечного автомата, полиция проводит проверку
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Автомобили · Дети · Область · Харьковская область · Автомобиль · Ребенок
В Харькове водителя автомобиля задержали из-за игрушечного автомата, полиция проводит проверку

В Харькове водителя автомобиля задержали из-за игрушечного автомата, полиция проводит проверку (4 новости и 1 видео)

«По их словам, женщина вышвырнула малыша со второго этажа»

Заместитель командира батальона №2 полка особого назначения полиции Харьковской области Виталий Лисинский принял игрушечный автомат у ребенка в руках за настоящее боевое оружие, и устроил спецоперацию по захвату автомобиля. Об этом сообщает Police Control в пятницу, 15 мая.

Отмечается, что курьезный инцидент произошел в Харькове 14 апреля, но известно стало об этом лишь сейчас.

"В одном из автомобилей, которые двигались по проспекту, ребенок играл игрушечным автоматом. Вдруг автомобиль подрезала черная Toyota Camry, из которой выскочил Лисинский. Он вызвал несколько экипажей патрульной полиции, начал ломиться в машину и пытаться вытащить водителя из автомобиля", - говорится в сообщении.

Далее к автомобилю подбежали и сотрудники патрульной полиции. "Держась за табельное оружие, они вытащили водителя, и после этого перерыли автомобиль в поисках огнестрельного оружия. К слову, патрульные провели обыск в автомобиле без понятых и постановления суда", - подчеркнуло издание.

Позже стало известно, что полицейский ехал куда-то по своим делам и решил, что игрушечный автомат в руках ребенка в салоне автомобиля, который никто даже в окно не выставлял, настоящий боевой автомат и что водитель вместе с ребенком хотели из машины расстреливать людей.

После того, как выяснилось, что автомат игрушечный, Лисинский сообщил, что он не полицейский, стал угрожать водителю, а потом сбежал.

https://www.facebook.com/policecontrolukraine/videos/235851167835889/?t=127

Ранее, Лисинский неоднократно попадал в скандалы. В частности в мае 2017 года он стрелял на рынке, поссорившись с продавцом клубники.

Тогда в пресс-службе областного главка сообщили, что руководство в Харьковской области назначило служебное расследование по данному факту, если вина работника полиции будет доказана, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Однако, руководство областного управления не увидело никаких нарушений в действиях правоохранителя.

Еще раньше, в апреле 2017 года, Виталий Лисинский на посту Песочин затащил водителя автомобиля на пост, начал душить и бить его. Тогда руководство харьковской полиции пообещало, что проведет служебную проверку и не будет покрывать своего сотрудника в случае его вины.

Полиция открыла уголовное производство, но далее о деле все "забыли". На данный момент он является заместителем командира батальона № 2 полка полиции особого назначения Нацполиции в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина с игрушечным автоматом напала на парковщика. Также в Киеве мужчина с игрушечным пистолетом ограбил кафе.

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.05.20, 13:31 По их словам, женщина вышвырнула малыша со второго этажа.
АТН АТН  ·  15.05.20, 13:48 Харьковская полиция устанавливает все обстоятельства инцидента с участием сотрудника подразделения особого назначения, который произошел накануне,
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.05.20, 14:52 В Харькове правоохранители во главе со спецназовцев Виталием Лисинским задержали авто, в котором пассажир якобы имел с собой автомат и собирался стрелять по людям. Автомобиль обыскали: пассажиром оказался…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%
ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат
Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости об искажении статистики о COVID-19

Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости…
Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла &quot;Полный газ&quot; экранизируют

Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ"…
В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный брифинг

В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный…
Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу &quot;Голос страны-9&quot; Оксаной Мухой

Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу…
В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть маску

В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть…
Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг

Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.