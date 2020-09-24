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В Харькове вспыхнул мощный пожар в жилом доме: фото и видео

В Харькове вспыхнул мощный пожар в жилом доме: фото и видео (10 новостей)

«Спасателям удалось локализовать пожар»

В Харькове сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тушат пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Конторская, 18. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

"24 сентября в 18:10 в г. Харьков по ул. Конторская, 18 на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу", - сообщили спасатели.

По состоянию на 19:20 площадь пожара составляла около 200 метров. В ходе его тушения сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего человека.

По состоянию на 19:47 пожар локализовали. Спасатели продолжают работы по ликвидации.

К тушению привлекли 56 человек личного состава и 16 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. Чрезвычайный уровень опасности объявлен практически на всей территории страны.

В ГСЧС заявили, что опасность сохранится на протяжении 24-25 сентября во всех областях, кроме большинства районов Черниговской области.

Как сообщалось, 23 сентября в Киеве произошел пожар в жилом квартале в Киево-Святошинском районе. Отмечалось, что возгорание произошло в комнате на верхнем этаже, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры.

Обновлено в 22:57 “24 сентября в 18:10 в г. Харьков по ул. Конторская, 18 на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир (1917 года постройки) возник пожар с распространением на чердак и крышу. В 19:47 пожар локализован на площади 200 м. кв. Продолжается ликвидация. В ходе тушения обнаружены тела двух погибших”, — сообщили в ГСЧС.

Обновлено в 23:32

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове вспыхнул мощный пожар в жилом доме: фото и видео»
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