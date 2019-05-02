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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:31
· Полиция · Аэропорт · Железнодорожный вокзал · Вокзал
В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал

В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал (5 новостей)

«Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории»

В ходе тщательного осмотра в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале полицейские не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

"В ходе проверки специалисты обследовали 56600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили правоохранители. 

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба и взрывотехники. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Обновлено в 13:48 "В ходе проверки специалисты обследовали 56600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили правоохранители. 

Обновлено в 14:31 В аэропорту полицейские осмотрели 15 тыс. кв. метров площади здания и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории.

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