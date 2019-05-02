Сегодня в 14:05

В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал (5 новостей) «Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории»

В ходе тщательного осмотра в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале полицейские не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В ходе проверки специалисты обследовали 56600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили правоохранители.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба и взрывотехники. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного…

Обновлено в 13:48 "В ходе проверки специалисты обследовали 56600 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили правоохранители.

Обновлено в 14:31 В аэропорту полицейские осмотрели 15 тыс. кв. метров площади здания и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории.