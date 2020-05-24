В Харьковской инфекционной больнице у 20 медиков подтвердили COVID-19, - ОГА (5 новостей) «Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова…»

По информации профессора Владимира Корсунова, харьковская областная инфекционная больница уже месяц загружена на 100% и более, но ни одно другое медучреждение города не принимает больных с подозрением на COVID-19.В коммунальном предприятии "Харьковская областная инфекционная больница" сложилась критическая обстановка, отделения переполнены, а значительная часть медперсонала, включая директора, заразились коронавирусом. Об этом 23 мая написал в Facebook анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

"Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19. Обстановка в больнице на грани взрыва!" -- предупредил врач.

Он осматривал заведующую одного из отделений "инфекционки", госпитализированную с двусторонней пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. По мнению профессора, состояние женщины ...

Обновлено в 19:15 Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице

Обновлено в 19:40 В Харьковской областной инфекционной больнице диагностировали коронавирус у 20 медиков, среди которых главврач. Об этом сообщает Kharkiv Today со ссылкой Харьковскую облгосадминистрацию. В "инфекционке" COVID-19 заболели 5 врачей и 15 медсестер разных уровней. Коронавирус был диагностирован у директора медучреждения Павла Нартова, начмеда, заведующего анестезиологией и двух анестезиологов из дополнительных бригад, прибывших в инфекционную больницу на усиление. "Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", – рассказали в ХОГА. На данный момент фактически во главе больницы находится сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова. "Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь",...