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В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела (3 новости)

«В пгт Солоницевка Харьковской области дворовая собака нашла человеческий череп. »

В пригороде Харькова пес нашел останки трупа. Как сообщили Vgorode в областном ГУ Нацполиции, это произошло утром 19 апреля в поселке Солоницевка. На место выехали следственно-оперативная группа и криминалисты. Как рассказала местная жительница, собака принесла к ней во двор череп и фрагменты кости. Эксперты установили, что останкам около 6 месяцев. Сейчас полиция ищет остальные части тела. Фото: ГУ НП в Харьковской области Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Смотрите еще криминальные новости Харькова онлайн: Рассеченная голова: на Алексеевке мать нашла сына мертвым Обвиняют 26-летнего парня: под Харьковом изнасиловали 12-летнюю девочку Продавали видео за 50 гривен: под Харьковом школьники изнасиловали 6-летнего мальчика Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

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УНН УНН  ·  20.04.19, 10:23 В пгт Солоницевка Харьковской области собака нашла человеческий череп. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.Так, в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее собака…
АТН АТН  ·  20.04.19, 10:44 В пгт Солоницевка Харьковской области дворовая собака нашла человеческий череп. 
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