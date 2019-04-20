В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В пригороде Харькова пес нашел останки трупа. Как сообщили Vgorode в областном ГУ Нацполиции, это произошло утром 19 апреля в поселке Солоницевка. На место выехали следственно-оперативная группа и криминалисты. Как рассказала местная жительница, собака принесла к ней во двор череп и фрагменты кости. Эксперты установили, что останкам около 6 месяцев. Сейчас полиция ищет остальные части тела. Фото: ГУ НП в Харьковской области Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Смотрите еще криминальные новости Харькова онлайн: Рассеченная голова: на Алексеевке мать нашла сына мертвым Обвиняют 26-летнего парня: под Харьковом изнасиловали 12-летнюю девочку Продавали видео за 50 гривен: под Харьковом школьники изнасиловали 6-летнего мальчика Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram