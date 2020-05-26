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В Харьковской области фермеры вербовали в рабство людей

В Харьковской области фермеры вербовали в рабство людей (4 новости и 1 видео)

«Среди лиц, которых принуждали работать, был несовершеннолетний»

Правоохранители разоблачили двух фермеров в Харьковской области, которые удерживали 9 человек в трудовом рабстве. Злоумышленники нанимали людей с уязвимым положением для работы на собственной ферме крупного рогатого скота в селе Малая Рогань.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, трудовой эксплуатацией занимались 56-летний мужчина и женщина 60 лет.

"Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, заставляли их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ труда, а также с помощью психологического или физического воздействия", - сообщили в полиции.

В ходе обысков были обнаружены девять жертв трудовой эксплуатации - три женщины, пять мужчин и один несовершеннолетний. Все они подвергались принудительному труду по уходу за более чем 80 головами скота и за домашними животными, проживали в ужасных условиях и ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харьковской области фермеры вербовали в рабство людей»
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 11:34 Пленным вынуждали ухаживать за крупным рогатым скотом и бесплатно работать на мясокомбинате.
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 11:35 Среди лиц, которых принуждали работать, был несовершеннолетний.
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 13:44 В одном из центров обеспечения Вооруженных Сил Украины в Харьковской области разоблачили хищение 5 тонн горючего. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.  Отмечается, что руководители среднего звена центра…
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