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В Харьковской области из центра обеспечения ВСУ тоннами воровали топливо

В Харьковской области из центра обеспечения ВСУ тоннами воровали топливо (3 новости)

«За последние три “ходки” вывезли 5 тонн солярки»

В одном из центров обеспечения Вооруженных Сил Украины в Харьковской области разоблачили хищение 5 тонн горючего. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии. Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем топливо аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям. Правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более 5 тонн. Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников при перевозке очередной партии солярки размером в 3 тонны. В результате обысков правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности и деньги, полученные от сделки. За совершенное злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 10:50 За последние три “ходки” вывезли 5 тонн солярки.
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