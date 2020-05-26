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В Харьковской области разоблачили схему хищения горючего в центре обеспечения ВСУ

В Харьковской области разоблачили схему хищения горючего в центре обеспечения ВСУ (3 новости)

«Сотрудники центра вывозили топливо с территории воинской части и с помощью посредников продавали его предпринимателям»

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему хищения горючего в центре обеспечения Вооруженных сил Украины. Дизельное топливо и бензин вывозились с территории воинской части небольшими партиями.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, руководители среднего звена центра ВСУ организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов. Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем горючее аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.

Также правоохранителями было зафиксировано три случая хищения горючего объемом более 5 тонн. Кроме того, ими же был задержан автомобиль посредников во время перевозки 3 тонны дизельного топлива.

Сотрудники СБУ в ходе шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения ВСУ и по местам проживания фигурантов, обнаружили дока...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  26.05.20, 11:21 "Оперативники спецслужбы установили, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии. Дизельное топливо…
Униан Униан  ·  26.05.20, 12:07 Сотрудники центра вывозили топливо с территории воинской части и с помощью посредников продавали его предпринимателям.
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