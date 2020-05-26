В Харьковской области разоблачили схему хищения горючего в центре обеспечения ВСУ (3 новости) «Сотрудники центра вывозили топливо с территории воинской части и с помощью посредников продавали его предпринимателям»

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему хищения горючего в центре обеспечения Вооруженных сил Украины. Дизельное топливо и бензин вывозились с территории воинской части небольшими партиями.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, руководители среднего звена центра ВСУ организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов. Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем горючее аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.

Также правоохранителями было зафиксировано три случая хищения горючего объемом более 5 тонн. Кроме того, ими же был задержан автомобиль посредников во время перевозки 3 тонны дизельного топлива.

Сотрудники СБУ в ходе шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения ВСУ и по местам проживания фигурантов, обнаружили дока...