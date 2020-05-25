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В Харьковской области семья фермеров держала девять рабов

В Харьковской области семья фермеров держала девять рабов (3 новости)

«Среди «рабов» обнаружили подростка»

В Харьковской области, где ранее трагически погибла восьмилетняя девочка, супружеская пара держала в трудовом рабстве людей, заставляя работать в собственном фермерском хозяйстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГНУНП в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда) УК Украины. Досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской об...

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Факты Факты  ·  25.05.20, 20:48 Среди «рабов» обнаружили подростка
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 21:00 ...
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