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В Харьковской области стартует отопительный сезон, - ОГА

В Харьковской области стартует отопительный сезон, - ОГА (5 новостей)

«Отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Проблемы могут возникнуть в нескольких регионах, заявили в правительстве. Не готовы к зиме…»

Отопительный сезон 2018-2019 годов в Харькове стартует 15 октября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Кернес, сообщили Vgorode в пресс-службе горсовета. Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома. В мэрии отмечают, что Харьков готов к подаче тепла: в городе проведены реконструкция и ремонт котелен, тепловых сетей. В то же время, у многих харьковчан с лета нет горячей воды. И связано это не только с проведением ремонта. Дело в том, что не работает ТЭЦ-5. Этой информации не скрывают даже в Харьковской городской диспетчерской службе. Электростанция, которая обслуживает Алексеевку, Павлово Поле, Нагорный район, центр и часть Киевского района, является самым большим в Украине должником НАК "Нафтогаз Украины" — по состоянию на 7 августа она была должна за топливо больше одного миллиарда гривен. Смотрите еще свежие Харькова: Важные нюансы: как харьковчанам получить субсидию на отопительный сезон Утка за тысячу гривен, коньки "с душком", поющая уборщица: чем Харьков поразил "Ревизора" Новости Украины и мира 9 октября Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook Читай все новости в нашем канале Telegram и подписывайся на нас в Instagram

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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  09.10.18, 13:15 В Киеве стартовал отопительный сезон для школ, детсадов и больниц. Соответствующее решение уже было опубликовано на сайте КГГА. - Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций независимо от…
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