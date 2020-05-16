В Хмельницком мужчина ранил копа, пытавшегося остановить домашнее насилие (4 новости) «В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из…»

В Хмельницком вечером 15 мая полиция получила вызов относительно домашнего насилия. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник достал оружие и начал стрелять в них.

Обратилась к правоохранителям 16-летняя девушка, которая рассказала, что ее пьяный отец прибег к домашнему насилию и угрожает убить ее, сестру и мать, сообщает полиция.

Когда нетрезвый мужчина увидел полицейских на пороге своего дома, он достал травматический пистолет и начал стрелять. Вследствии стрельбы участковый офицер получил ранение левой части лица.

Напарники раненого решили не применять оружие в закрытом помещении, где были еще трое гражданских, в том числе двое несовершеннолетних. Они обезвредили злоумышленника с помощью приемов рукопашного боя.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. За попытку убийства полицейского злоумышленнику может грозить пожизненное заключение или до 15 лет за решеткой.

В Хмельницком задержали нетрезвого мужчину, стрелявшего в милиционера / фото полиции

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, где и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленнику, что ранил полицейского грозит пожизненное заключение / фото полиции