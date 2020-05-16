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В Хмельницком мужчина ранил копа, пытавшегося остановить домашнее насилие

В Хмельницком мужчина ранил копа, пытавшегося остановить домашнее насилие (4 новости)

«В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из…»

В Хмельницком вечером 15 мая полиция получила вызов относительно домашнего насилия. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник достал оружие и начал стрелять в них.

Обратилась к правоохранителям 16-летняя девушка, которая рассказала, что ее пьяный отец прибег к домашнему насилию и угрожает убить ее, сестру и мать, сообщает полиция.

Когда нетрезвый мужчина увидел полицейских на пороге своего дома, он достал травматический пистолет и начал стрелять. Вследствии стрельбы участковый офицер получил ранение левой части лица.

Напарники раненого решили не применять оружие в закрытом помещении, где были еще трое гражданских, в том числе двое несовершеннолетних. Они обезвредили злоумышленника с помощью приемов рукопашного боя.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. За попытку убийства полицейского злоумышленнику может грозить пожизненное заключение или до 15 лет за решеткой.

В Хмельницком задержали нетрезвого мужчину, стрелявшего в милиционера / фото полиции

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, где и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленнику, что ранил полицейского грозит пожизненное заключение / фото полиции

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.05.20, 17:27 Полиция задержала в Хмельницком мужчину, который терроризировал жену и детей и устроил стрельбу по прибывшим на вызов полицейским. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  16.05.20, 22:51 В Хмельницком полиция получила вызов на факт домашнего насилия. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник достал оружие и начал стрелять в них, рассказали местные правоохранители.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 00:58 В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему…
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