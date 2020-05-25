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В Хмельницком во время земляных работ обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

В Хмельницком во время земляных работ обнаружили 100-килограммовую авиабомбу (3 новости)

«Взрывоопасный предмет изъяли и путем подрыва уничтожили в специально отведенном для этого месте»

В Хмельницком обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Этот взрывоопасный предмет обнаружили граждане во время проведения земельных работ на улице Курчатова.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что изъяли авиабомбу и путем подрыва уничтожили в специально отведенном для этого месте.

"25 мая в 14:00 саперы группы пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте уничтожили 100-килограммовую авиабомбу SD-100. Этот взрывоопасный предмет обнаружили граждане во время проведения земельных работ на вул. Курчатова в областном центре", - говорится в сообщение.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 16:32 Взрывоопасный предмет изъяли и путем подрыва уничтожили в специально отведенном для этого месте
УНН УНН  ·  25.05.20, 18:01 В Хмельницком саперы уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили граждане во время земельных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины."25…
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