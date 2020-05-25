В Хмельницком во время земляных работ обнаружили 100-килограммовую авиабомбу (3 новости) «Взрывоопасный предмет изъяли и путем подрыва уничтожили в специально отведенном для этого месте»

В Хмельницком обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Этот взрывоопасный предмет обнаружили граждане во время проведения земельных работ на улице Курчатова.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что изъяли авиабомбу и путем подрыва уничтожили в специально отведенном для этого месте.

"25 мая в 14:00 саперы группы пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте уничтожили 100-килограммовую авиабомбу SD-100. Этот взрывоопасный предмет обнаружили граждане во время проведения земельных работ на вул. Курчатова в областном центре", - говорится в сообщение.