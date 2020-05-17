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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:58
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В Хмельницкой области на изоляцию пошло все отделение перинатального центра

В Хмельницкой области на изоляцию пошло все отделение перинатального центра (5 новостей)

«Накануне COVID-19 обнаружили у одной из младших медсестер заведения»

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине коронавирус обнаружили в местном перинатальном центре. Здесь COVID-19 заболела младшая медицинская сестра родильного отделения. В итоге все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

Соответствующее решение принял оперативный штаб. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.

По его словам медиков отделения патологии беременных обследуют постепенно. Это примерно 50 человек.

У всех должны взять анализы и отправить в областной лабораторный центр.

К слову, ранее на Хмельнитчине коронавирус обнаружили в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. Здесь инфицировались 11 монахов. Заразил их 54-летний монах, у которого COVID-19 подтвердили посмертно.

Через такую неприятную ситуации в Шепетовке с 16 мая запретили посещать церкви и храмы. Запрет распространяется на религиозные службы с участием прихожан всех конфессий.

Обратите внимание! По состоянию на утро 17 мая на Хмельнитчине 253 человека болеют COVID-19, в том числе 18 новых случаев. Умерли здесь 9 человек. А вылечились 65 человек (10 за последние сутки). В целом в Украине – 18 291 случай, 5116 пациентов выздоровели, 514 человек умерли.

Почему коронавирусом заражаются медики

В частности, по следующим причинам:

  • отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

  • неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;

  • недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

    • Во время брифинга 7 мая заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак добавила, еще одна из главных причин – медики относятся к той категории населения, которую больше всего тестируют. Соответственно и больше выявленных случаев COVID-19.

    Кроме того, в стране на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля. В частности, бюджеты разных уровней не предусматривали средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты. Наконец, в 2019 году на такие нужды в бюджетах разных уровней было предусмотрено менее чем 1%.

    Обновлено в 20:03 Соответствующее решение принял оперативный штаб. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.

    Обновлено в 22:58 В Каменце-Подольском на изоляции будет находиться отделение патологии беременных.

    ФОТО К НОВОСТИ: «В Хмельницкой области на изоляцию пошло все отделение перинатального центра»
    Фото В Каменце-Подольском из-за коронавируса изолировали отделение перинатального центра
    Фото В Каменце-Подольском из-за коронавируса изолировали отделение перинатального центра
    Фото На Хмельнитчине на самоизоляцию ушло все отделение перинатального центра
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    Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 17:52 В Каменце-Подольском Хмельницкой области на изоляцию из-за коронавируса пошло все отделение патологии беременных. COVID-19 обнаружили у одной из медсестер заведения.
    Униан Униан  ·  17.05.20, 19:02 Накануне COVID-19 обнаружили у одной из младших медсестер заведения.
    Голос.UA Голос.UA  ·  17.05.20, 19:21 В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области на изоляцию из-за коронавируса пошло все отделение патологии беременных перинатального центра. Об этом сообщил городской председатель Каменец-Подольского…
    Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 22:58 В Каменце-Подольском на изоляции будет находиться отделение патологии беременных.
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