В Хмельницкой области на изоляцию пошло все отделение перинатального центра (5 новостей) «Накануне COVID-19 обнаружили у одной из младших медсестер заведения»

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине коронавирус обнаружили в местном перинатальном центре. Здесь COVID-19 заболела младшая медицинская сестра родильного отделения. В итоге все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

Соответствующее решение принял оперативный штаб. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.

По его словам медиков отделения патологии беременных обследуют постепенно. Это примерно 50 человек.

У всех должны взять анализы и отправить в областной лабораторный центр.

К слову, ранее на Хмельнитчине коронавирус обнаружили в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. Здесь инфицировались 11 монахов. Заразил их 54-летний монах, у которого COVID-19 подтвердили посмертно.

Через такую неприятную ситуации в Шепетовке с 16 мая запретили посещать церкви и храмы. Запрет распространяется на религиозные службы с участием прихожан всех конфессий.

Обратите внимание! По состоянию на утро 17 мая на Хмельнитчине 253 человека болеют COVID-19, в том числе 18 новых случаев. Умерли здесь 9 человек. А вылечились 65 человек (10 за последние сутки). В целом в Украине – 18 291 случай, 5116 пациентов выздоровели, 514 человек умерли.

Почему коронавирусом заражаются медики

В частности, по следующим причинам:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;

недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Во время брифинга 7 мая заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак добавила, еще одна из главных причин – медики относятся к той категории населения, которую больше всего тестируют. Соответственно и больше выявленных случаев COVID-19.

Кроме того, в стране на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля. В частности, бюджеты разных уровней не предусматривали средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты. Наконец, в 2019 году на такие нужды в бюджетах разных уровней было предусмотрено менее чем 1%.

Обновлено в 20:03 Соответствующее решение принял оперативный штаб. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.

Обновлено в 22:58 В Каменце-Подольском на изоляции будет находиться отделение патологии беременных.