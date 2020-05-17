В Хмельницкой области на изоляцию пошло все отделение перинатального центра

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине коронавирус обнаружили в местном перинатальном центре. Здесь COVID-19 заболела младшая медицинская сестра родильного отделения. В итоге все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.
Соответствующее решение принял оперативный штаб. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.
По его словам медиков отделения патологии беременных обследуют постепенно. Это примерно 50 человек.
У всех должны взять анализы и отправить в областной лабораторный центр.
К слову, ранее на Хмельнитчине коронавирус обнаружили в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. Здесь инфицировались 11 монахов. Заразил их 54-летний монах, у которого COVID-19 подтвердили посмертно.
Через такую неприятную ситуации в Шепетовке с 16 мая запретили посещать церкви и храмы. Запрет распространяется на религиозные службы с участием прихожан всех конфессий.
Обратите внимание! По состоянию на утро 17 мая на Хмельнитчине 253 человека болеют COVID-19, в том числе 18 новых случаев. Умерли здесь 9 человек. А вылечились 65 человек (10 за последние сутки). В целом в Украине – 18 291 случай, 5116 пациентов выздоровели, 514 человек умерли.
Почему коронавирусом заражаются медики
В частности, по следующим причинам:
Во время брифинга 7 мая заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак добавила, еще одна из главных причин – медики относятся к той категории населения, которую больше всего тестируют. Соответственно и больше выявленных случаев COVID-19.
Кроме того, в стране на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля. В частности, бюджеты разных уровней не предусматривали средства на обеспечение средствами индивидуальной защиты. Наконец, в 2019 году на такие нужды в бюджетах разных уровней было предусмотрено менее чем 1%.
Обновлено в 20:03 Соответствующее решение принял оперативный штаб. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Симашкевич.
Обновлено в 22:58 В Каменце-Подольском на изоляции будет находиться отделение патологии беременных.