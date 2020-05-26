  1. Главная
  2. Новости
  3. В Хмельницкой области в смертельном ДТП погиб человек и четверо травмировались
РБК Украина РБК Украина ·
· Пожар в многоэтажке · Пожар · Область · Спасатели · Ребенок
В Хмельницкой области в смертельном ДТП погиб человек и четверо травмировались

В Хмельницкой области в смертельном ДТП погиб человек и четверо травмировались (3 новости)

«Вчера вечером, 25 мая, в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек и еще четверо травмировались. Об…»

Во вторник утром, 26 мая, в городе Нетишин Хмельницкой области произошел пожар в многоквартирном дома. Спасателям пришлось эвакуировать 6 человек, в их числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в 08:37 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Высоцкого. На место отправились спасатели.

"На месте происшествия разведка установила, что горит квартира на девятом этаже, существует вероятность распространения огня на соседнее помещение, в котором находятся люди. Бойцы ГСЧС сразу приступили к спасению людей, параллельно с помощью автолестницы приступили к тушению пожара через балкон", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что возгорание площадью 23 кв. метров удалось ликвидировать в 09:00. Жертв в результате не было, но пришлось эвакуировать шесть человек, из которых двое - дети в возрасте 6 и 12 лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Хмельницкой области в смертельном ДТП погиб человек и четверо травмировались»
Фото В Хмельницкой области в ДТП погиб один человек и еще четверо травмировались
Фото В Хмельницкой области в смертельном ДТП погиб человек и четверо травмировались
Фото В Хмельницкой области произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали детей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 14:24 Вчера вечером, 25 мая, в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек и еще четверо травмировались. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. ДТП произошло на автодороге…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Бесплодная&quot; англичанка забеременела на карантине

"Бесплодная" англичанка забеременела на карантине
В Милане рассказали о степени серьезности травмы звезды футбола Ибрагимовича

В Милане рассказали о степени серьезности травмы звезды футбола Ибрагимовича
Грачевский раскритиковал дочь Успенского за &quot;отца-тирана&quot;

Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"
Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей

Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей
Каждый третий энергоблок АЭС в Украине не работает

Каждый третий энергоблок АЭС в Украине не работает
Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для…
Как изменились онлайн-платежи украинцев во время карантина — исследование

Как изменились онлайн-платежи украинцев во время карантина — исследование
Словения вводит карантин для туристов

Словения вводит карантин для туристов
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.