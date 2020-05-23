В Иерусалиме откроют для посетителей Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье, 24 мая, откроется для посещений впервые после двухмесячного перерыва на карантин из-за вспышки коронавируса. Как пишут местные массмедиа, к таком решению пришли лидеры трех конфессий, совместно владеющих храмом. Правда, от посетителей требуют выполнение ряда карантинных ограничений.

В частности, сообщается, что одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. В рамках карантинных мероприятий паломникам необходимо надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра. Особо подчеркивается, что прихожанам "следует избегать касания и поцелуев камней святыни".

Храм Гроба Господня закрыли для верующих еще в марте, в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринятых правительством Израиля. Он оставался закрытым на протяжении всей Страстной недели и Пасхи на прошлом месяце. При этом Благодатный огонь, как и ожидалось, сошел в кувуклии храма Гроба Господня 18 апреля. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Паломников к участию в мероприятии не допустили.

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