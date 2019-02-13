В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка (6 новостей и 1 видео) «Она задержала его в своих объятиях»

В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не вышло. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как крупная обезьяна сидит напротив маленького ребенка на земле. К мальчику подходит женщина и берет его за руку, но примат отказывается отдавать ребенка.

Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать. Как закончилась борьба за ребенка не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.

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Обновлено в 17:25 Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не…

Обновлено в 19:00 Чем обезьяне приглянулся двухлетний ребенок в Индии? На видео видно, как обезьяна удерживает ребенка и гладит по голове.