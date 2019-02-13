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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:00
· Дети · Индия · Ребенок
В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка

В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка (6 новостей и 1 видео)

«Она задержала его в своих объятиях»

В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не вышло. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как крупная обезьяна сидит напротив маленького ребенка на земле. К мальчику подходит женщина и берет его за руку, но примат отказывается отдавать ребенка.

Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать. Как закончилась борьба за ребенка не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна украла и убила новорожденного. Также Корреспондент писал о том, что стая обезьян убила мужчину кирпичами.

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Обновлено в 17:25 Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не…

Обновлено в 19:00 Чем обезьяне приглянулся двухлетний ребенок в Индии? На видео видно, как обезьяна удерживает ребенка и гладит по голове.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка»
Фото В Индии обезьяна украла 2-летнего мальчика
Фото В Индии обезьяна похитила мальчика и не отдавала его
Фото В Индии обезьяна похитила ребенка и не хотела отдавать, - ВИДЕО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  13.02.19, 15:52 Очевидцы курьезного инцидента сняли на видео, как обезьяна присвоила себе маленького мальчика и никому не хотела его отдавать.
ТСН ТСН  ·  13.02.19, 16:42 Она задержала его в своих объятиях.
УНН УНН  ·  13.02.19, 16:47 В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не вышло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.На…
Комментарии Комментарии  ·  13.02.19, 17:25 Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  13.02.19, 19:00 Чем обезьяне приглянулся двухлетний ребенок в Индии? На видео видно, как обезьяна удерживает ребенка и гладит по голове. А когда пришла мама, чтобы забрать малыша, животное обняло ребенка и прижало к…
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В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка

В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка
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