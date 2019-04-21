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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:02
· Животное · Индия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек

В Индии слон насмерть затоптал пять человек (4 новости)

«В Индии, в штате Орисса, слон затоптал пятерых человек за одну ночь.Сначала животное атаковало семью из трех человек, которые спали…»

Слон затоптал пятерых человек за одну ночь в штате Орисса в Индии. Об этом сообщает Hindu.

Сперва животное напало на семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома в деревне Сандха. Все они скончались на месте. После этого слон насмерть раздавил еще одну жительницу этого поселения.

Спустя час в деревне Сантхападе, расположенной в нескольких километрах от Сандхи, этот же слон убил пятого человека, личность которого пока не установлена.

Отмечается, что нападение слонов на людей является большой проблемой для штата Орисса. По данным Общества дикой природы, за последние девять лет в результате нападения слонов погиб 661 человек.

"Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее".…
"Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее".…

Ранее сообщалось, что голодный слон убил забывшего его покормить дрессировщика. Инцидент произошел в одном из индийских штатов. Животное также ранило коллегу укротителя.

Обновлено в 10:02 В Индии, в штате Орисса, слон затоптал пятерых человек за одну ночь.Сначала животное атаковало семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома в деревне Сандха.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 08:52 В индийском штате Орисса слон за одну ночь затоптал пятерых человек. Об этом сообщает Hindu. В ночь на 19 апреля в результате нападения животного погибла семья из трех человек, которые спали на веранде…
УНН УНН  ·  21.04.19, 09:05 Животное затоптало пятерых человек за ночь в штате Орисса в Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hindu.Сначала слон напал на семью из трех человек, отдыхавших на веранде своего дома в поселке Сандхи.…
MIGnews MIGnews  ·  21.04.19, 10:02 В Индии, в штате Орисса, слон затоптал пятерых человек за одну ночь.Сначала животное атаковало семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома в деревне Сандха.
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