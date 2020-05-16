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В Индии в ДТП погибли 23 мигранта на пути домой (3 новости) «Еще 35 человек получили травмы»

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Индии погибли по меньшей мере 23 мигранта на пути домой. Пострадали 35 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, грузовик, забитый рабочими-мигрантами, пытающихся добраться к своим отдаленным домам на фоне общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, разбился в северной Индии в субботу.

"Авария произошла до рассвета, когда грузовик столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован возле придорожной столовой в районе Аурайя штата Уттар-Прадеш. Спасательная операция почти завершена, 23 человека погибли в результате аварии. 20 человек получили серьезные травмы, в то время как остальные получили легкие ранения", - сообщили власти штата.

Мигранты были родом из штатов Бихар, Джаркханд и Западная Бенгалия.