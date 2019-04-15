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В Индии железный штырь насквозь пробил голову строителя - мужчина выжил (фото 18+) (3 новости) «Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба»

В индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, строитель выжил после того, как его голову пронзил металлический прут. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Санджай Бахе не удержался на строительных лесах и упал в колодец. Голову 21-летнего рабочего насквозь пробил железный штырь. Прут вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Его давление снизилось до критических значений, операцию в течение полутора часов проводили несколько нейрохирургов, в результате удалось извлечь штырь, не повредив основные мозговые артерии.

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По словам доктора, главной задачей было не повредить сосуды во время операции, чтобы не спровоцировать кровотечение, а единственное возможное осложнение, которое может возникнуть у пациента, - посттравматический менингит.

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