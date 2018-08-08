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В Индонезии землетрясение унесло жизни почти 350 человек

В Индонезии землетрясение унесло жизни почти 350 человек (4 новости)

«Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает телеканал «Си-Эн-Эн…»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Associated Press . "Число погибших возросло до 131", - говорится в сообщении. Почти 2500 человек были госпитализированы с серьезными травмами, а более 156 тысяч жителей эвакуировали. 5 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 20 подземных толчков. Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек. Недавно количество жертв "перевалило" за сотню .

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Газета День Газета День  ·  08.08.18, 16:29 Число погибших в результате мощного землетрясения 6 августа на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия", передает "Интерфакс-Украина". Число…
Хвиля Хвиля  ·  08.08.18, 17:18 Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает телеканал «Си-Эн-Эн Индонезия», передает «Интерфакс-Украина«.…
УНН УНН  ·  08.08.18, 18:39 “Данные были доложены на совещании руководителей субрегионов и регента сегодня”, — заявил руководитель BPBD Северного Ломбока Иван Асмара в среду. Асмара отметил,…
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