В Иран сегодня вылетит самолет с украинскими специалистами

1. Иран является членом ИКАО, и, в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции, как страна, на территории которой произошла катастрофа, обязан организовать расследование авиационного инцидента.2. Орган расследования – Организация гражданской авиации Исламской республики Иран.3. Расследование проводится комиссией, образованной Организацией гражданской авиации Исламской республики Иран, в состав которой должны войти представители производителя самолета (Boeing), эксплуатанта (МАУ), страны эксплуатанта (представители Госавиаслужбы Украины, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами) и другие необходимые эксперты и участники.4. Расследование авиационного происшествия в Иране будет происходить по стандартным процедурам ИКАО и должно быть независимым. Крайне маловероятны манипуляции. Необеспечение независимого и надлежащего расследования было бы серьезным нарушением со стороны Исламской республики Иран, которое может иметь негативные последствия для международного воздушного сообщения этого государства. На фото – результаты последнего аудита ИКАО Ирана в 2018 году. Уровень соответствия расследования инцидентов – выше среднего в мире и составляет 84,44%. Это выше, чем показатель Украины.

5. Украинское Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами уже сообщило о создании комиссии для участия в расследовании. На сайте иранской организации пока нет информации. Известно, что в Иран будет направлена группа для помощи в поисковой операции. В составе группы — специалисты для расследования причин катастрофы, в том числе 5 лиц от Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, два представителя Госавиаслужбы и три представителя авиакомпании МАУ.6. Как правило, в первые месяцы работы комиссии по расследованию публикуется предварительный отчет, которого следует дождаться, а до того воздержаться от любых домыслов.7. Целью расследования авиационных событий и инцидентов, в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции, является не установление виновных, а установление причины катастрофы и выработка рекомендаций во избежание таких инцидентов в будущем. Уголовные расследования могут проводиться как в Иране, так и в Украине и иметь целью поиск виновных и наличия или отсутствия состава уголовного правонарушения.8. В случае авиационного происшествия, повлекшего гибель пассажиров, перевозчик, если это предусмотрено национальным законодательством, незамедлительно производит предварительные выплаты физическому лицу или лицам, которые имеют право требовать компенсацию, для удовлетворения безотлагательных экономических потребностей таких лиц. Такие предварительные выплаты не означают признание ответственности; они могут пойти в зачет последующих выплат перевозчиком компенсации за причиненный вред (статья 28 Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года – Монреальская конвенция).

В соответствии с п. 3 главы 4 раздела XXVI Авиационных правил Украины "Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа" (приказ Государственной авиационной службы Украины от 26 ноября 2018 года № 1239), авиаперевозчик должен немедленно, но не позднее чем через 15 дней после идентификации физическог

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