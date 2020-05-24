В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности

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В Иране сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. В результате землетрясения были серьезно повреждены древние районы Дехдашта.

Об этом сообщает IRNA.

По словам директора Управления культурного наследия и ремесел Кохгилуех и Бойер-Ахмад Маджида Сафайе, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе Карван-сарай.

Землетрясение всколыхнуло Догонбадан, Кохгилуех и провинцию Бойер-Ахмад на юго-западе Ирана. Землетрясение залегало на глубине 10 километров.