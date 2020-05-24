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В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности

В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности (4 новости)

«На западе Ирана случилось землетрясение магнитудой 5,1 балла»

В Иране сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. В результате землетрясения были серьезно повреждены древние районы Дехдашта.

Об этом сообщает IRNA.

По словам директора Управления культурного наследия и ремесел Кохгилуех и Бойер-Ахмад Маджида Сафайе, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе Карван-сарай.

Землетрясение всколыхнуло Догонбадан, Кохгилуех и провинцию Бойер-Ахмад на юго-западе Ирана. Землетрясение залегало на глубине 10 километров.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности»
Фото В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности
Фото В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла
Фото В Иране произошло мощное землетрясение: повреждены исторические памятники
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.20, 22:59 Официальной информации о раненых или погибших Тегеран пока что не предоставил.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 00:00 На западе Ирана случилось землетрясение магнитудой 5,1 балла.
Апостроф Апостроф  ·  25.05.20, 00:05 В провинции Коґилуе и Боер Ахмед на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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