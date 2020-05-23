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Фокус Фокус · · Обновлено в 23:30
· Самолет · Январь · Иран
В Иране назвали виновного за сбитие самолета МАУ

В Иране назвали виновного за сбитие самолета МАУ (16 новостей)

«Из-за падения лайнера погибли 176 человек»

Ответственным за сбитый в январе самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана Амира Хатами, предает Радио Свобода. По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы, вероятно, он не вышел на связь с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принимал решение о пуске ракеты. Махмуд Садеки также рассказал, что, направляя запрос, он хотел получить от министра обороны разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны". Именно это, по его мнению, привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе Тегерана. Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ п...

Обновлено в 23:18 Из-за падения лайнера погибли 176 человек

Обновлено в 23:30 Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ 22 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Иране назвали виновного за сбитие самолета МАУ»
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.05.20, 18:45 Оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, не общался с командным центром
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 20:48 Виновным за сбитие самолета МАУ в Иране является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях. Авиакатастрофа произошла…
MIGnews MIGnews  ·  23.05.20, 21:00 Бывший иранский депутат Махмуд Садеки заявил, что виновным за сбитие самолета МАУ в Иране является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.
Главком Главком  ·  23.05.20, 21:16 Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UAinfo UAinfo  ·  23.05.20, 21:32 Виновным за сбитие самолета МАУ в Иране в январе текущего года является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.
Гордон Гордон  ·  23.05.20, 21:35 В ответе министерства обороны Ирана на запрос бывшего депутата иранского парламента Махмуда Садеки говорится, что оператор системы ПВО выпустил ракеты по украинскому самолету "без получения разрешения".Министерство…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 22:01 Ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана в Иране считают оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 22:16 Ответственным за сбитый в январе нынешнего года самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом заявил бывший иранский…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 22:22 У Міністерстві оборони Ірану назвали винним у збитті під Тегераном літака МАУ оператора ракетної системи
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.20, 22:28 Министр обороны Ирана заявил, что к трагедии привела ошибка оператора ракетной системы.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.05.20, 22:50 Ответственным за сбитие украинского самолета в январе 2020 года является оператор ракетной системы. Он нарушил правила действий ведения огня "без получения приказа" в соответствующих условиях. Эту информацию…
Униан Униан  ·  23.05.20, 22:58 Оператор ракетной системы нарушил правила ведения огня без получения разрешения.
Сегодня Сегодня  ·  23.05.20, 23:07 Ответственным за сбитый в январе нынешнего года самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".Об этом заявил бывший иранский…
Обозреватель Обозреватель  ·  23.05.20, 23:18 Из-за падения лайнера погибли 176 человек
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.20, 23:30 Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что виновным в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины является оператор ракетной системы. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщил иранский депутат…
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