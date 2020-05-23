В Иране назвали виновного за сбитие самолета МАУ

Ответственным за сбитый в январе самолет МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана Амира Хатами, предает Радио Свобода. По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы, вероятно, он не вышел на связь с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принимал решение о пуске ракеты. Махмуд Садеки также рассказал, что, направляя запрос, он хотел получить от министра обороны разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны". Именно это, по его мнению, привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе Тегерана. Ранее СМИ сообщили, что Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Документ п...

Обновлено в 23:18 Из-за падения лайнера погибли 176 человек

Обновлено в 23:30 Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ 22 мая.