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В Испании произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб

В Испании произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб (3 новости)

«В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает во вторник газета Паис»

В испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел мощный взрыв. По меньшей мере четыре человека получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Гражданская защита рекомендовала жителям прилегающих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

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Video del moment de la exploció #tarragona #explosio pic.twitter.com/GA9s0d7cEY

— Albert Guinovart (@albertguinovart) January 14, 2020

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  14.01.20, 22:27 Четыре человека получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в городе Таррагона. Еще один работник считается пропавшим без вести.В испанской области Каталония 14 января в городе Таррагона…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 01:34 В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает во вторник газета "Паис".
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