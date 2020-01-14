В Испании произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб (3 новости) «В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает во вторник газета Паис»

В испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел мощный взрыв. По меньшей мере четыре человека получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Гражданская защита рекомендовала жителям прилегающих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

В Харькове прогремел взрыв: поврежден банкомат «Ощадбанка»

Video del moment de la exploció #tarragona #explosio pic.twitter.com/GA9s0d7cEY

— Albert Guinovart (@albertguinovart) January 14, 2020