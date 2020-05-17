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ForUm ForUm · · Обновлено в 14:41
· Минздрав · Великобритания · Коронавирус
В Испании рекордно упала смертность от коронавируса

В Испании рекордно упала смертность от коронавируса (4 новости)

«Страна продемонстрировала наименьший показатель за два месяца»

Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании сообщает, что за последние сутки в стране 468 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19.

Суточный показатель вырос, так как 15 мая сообщалось о смерти 384 человек, а в четверг, 14 мая, показатель составлял 428 человек.

С начала эпидемии в Великобритании умерло 34 466 человек. Всего болезнь диагностировали у 240 161 человека. За последние сутки зафиксировали 3451 новый случай.

В Великобритании было проведено почти 2,5 миллиона тестов на коронавирус COVID-19.

Великобритания находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания, уступая лишь России и США.

Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем 4,6 миллионов человек. Количество умерших превысило 311 тысяч.

Обновлено в 14:41 За последние сутки с помощью ПЦР-тестов был выявлен 421 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели за 24 часа 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.

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Первый городской Первый городской  ·  17.05.20, 13:25 За прошедшие сутки в Одессе умерли 47-летняя врач-реаниматолог городской больницы № 10 и 74-летняя пенсионерка. У обоих женщин был диагностирован коронавирус. 
Обозреватель Обозреватель  ·  17.05.20, 13:43 Страна продемонстрировала наименьший показатель за два месяца
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 14:41 В Испании число жертв пандемии коронавируса COVID-19 за минувшие сутки составило 87 человек. Это самый низкий показатель смертности более чем за два месяца – с 12 марта, сообщает Минздрав страны в воскресенье,…
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