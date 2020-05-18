В Италии начинают новый этап ослабления карантина

Второй этап ослабления ограничительных мероприятий в Киеве планируют начать после 22 мая. Об этом на брифинге рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко. «После 22 мая столица, как и другие регионы Украины, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, спортзалы, фитнес-центры, кроме бассейнов», — сказал Кличко. Он отметил, что в Киеве планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. «Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро, мы ждем соответствующее решение правительства», — отметил мэр.