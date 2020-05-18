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В Италии начинают новый этап ослабления карантина

В Италии начинают новый этап ослабления карантина (4 новости)

«Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро»

Второй этап ослабления ограничительных мероприятий в Киеве планируют начать после 22 мая. Об этом на брифинге рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко. «После 22 мая столица, как и другие регионы Украины, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, спортзалы, фитнес-центры, кроме бассейнов», — сказал Кличко. Он отметил, что в Киеве планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. «Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро, мы ждем соответствующее решение правительства», — отметил мэр.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 08:28 https://tsn. https://tsn.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 12:53 Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро.
Голос.UA Голос.UA  ·  18.05.20, 13:00 В рамках ослабления карантина в Киеве откроются промышленные рынки, большие магазины и фитнес-центры. Следующий этап ослабления запланирован на 22 мая. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева…
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